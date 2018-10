IGPR: Elena Udrea si Alina Bica, retinute de politisti in Costa Rica

Elena Udrea şi Alina Bica au fost reţinute de poliţişti, în noaptea de miercuri spre joi, în Costa Rica, a confirmat Biroul de Presă al IGPR. "În urma schimbului de date şi informaţii transmise prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cursul acestei nopţi, în Costa Rica, au fost localizate şi reţinute Udrea Elena Gabriela şi Bica Alina Mihaela", precizează sursa citată. Membri ai Agenţiei de Investigaţii Judiciare, afiliată la Biroul Naţional Central Interpol Costa Rica, în colaborare cu ofiţeri ai Direcţiei de Informaţii şi Securitate Naţională (DIS), după investigaţii, supraveghere şi monitorizare, au oprit miercuri două femei din România, în vârstă de 44 de ani, la solicitarea autorităţilor române, potrivit site-ului sitiooij.poder-judicial.go.cr. Pentru Udrea s-a primit o notificare roşie în baza de date Interpol pentru infracţiunile de mită şi abuz în serviciu, emise de Interpol Bucureşti. Conform sursei citate, ea ar fi fost arestată pe o arteră publică, în jurul orei locale 10,00, în sectorul Sabana Oeste. În cazul Alinei Bica s-a primit o notificare roşie în baza de date Interpol pentru infracţiunile de mită şi corupţie, emise tot de Interpol Bucureşti. Ea a fost arestată în jurul orei 14,00 tot pe o stradă din Sabana Este. Ambele au fost plasate sub ordinele unei Curţi Penale din San Jose, pentru a se lua măsurile corespunzătoare, mai spune sursa citată. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, preciza în luna iunie că procedura de extrădare din Costa Rica este posibilă, chiar dacă România nu are un tratat bilateral în acest sens. ''Extrădarea este posibilă chiar dacă nu avem un tratat bilateral cu Republica Costa Rica. (...) Este necesar ca persoana condamnată ce urmează să fie extrădată să fie dată în urmărire internaţională (...) care se dispune de Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, la solicitarea instanţei emitente a mandatului de arestare", explica Toader. Potrivit ministrului, România nu are un tratat bilateral cu Republica Costa Rica în domeniul extrădării, însă cooperarea în această materie poate să aibă loc în temeiul curtoaziei internaţionale, cu asigurarea reciprocităţii sau în baza convenţiilor multilaterale la care ambele state au calitatea de parte. El mai preciza că intervalul de timp în care se poate finaliza procedura de extrădare ţine de legislaţia din Costa Rica. Elena Udrea a fost condamnată definitiv pe 5 iunie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 6 ani de închisoare în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu. Un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a respins apelul declarat de Udrea şi de către ceilalţi inculpaţi, fiind menţinută sentinţa dată de instanţa de fond. Elena Udrea se află în Costa Rica de la începutul acestui an, unde a născut recent o fetiţă. Fosta şefă a DIICOT Alina Bica a fost condamnată definitiv, pe 26 iunie, de magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la 4 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care era acuzată de favorizarea făptuitorului şi în care era implicat fostul ministru al Economiei Adriean Videanu. Acesta a fost însă achitat de judecătorii Instanţei supreme. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editori: Claudia Stănescu, Florin Marin, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi : Elena Udrea şi Alina Bica, arestate în Costa Rica