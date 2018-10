Il ajung blestemele? A fost gasita o bomba in casa lui George Soros

George Soros google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un dispozitiv explozibil a fost gasit luni intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american de origine ungara George Soros, care a devenit o tinta a criticilor militantilor de dreapta in Statele Unite si in Europa de Est, potrivit editiei de luni a publicatiei The New York Times, care a citat surse ale politiei, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Autoritatile au raspuns apelului efectuat in jurul orei 15.45 de la domiciliu din Katonah, New York, in legatura cu gasirea unui pachet suspect, noteaza publicatia citata. Suntem prostii Europei? Cat de usor sunt manipulati romanii! Nu suntem demni ca polonezii, dar chiar ne lasam prada intereselor meschine ale sistemul ...