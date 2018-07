Il mai tii minte pe Fizz? Doarme pe saci de bani, iar mama lui face milioane de euro din gunoaie! Cum arata si cu ce se ocupa acum Bogdan Croitoru

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bogdan Croitoru, alias Fizz, asa-zisul cantaret care s-a facut remarcat intr-o vreme prin prezenta excentrica data de blanurile pe care le purta pe busul gol, are nocor cu carul. Nu face nimic, dar are o gramada de bani. Daca spui Bogdan Croitoru, nimeni nu ar sti despre cine e vorba, caci putini cunosc ca acesta este numele din buletin a lui Fizz. Candva „cantaret”, dar mai ales pasionat de blanuri pe bustul gol, acesta si-a capatat usor notorietate prin prezente excentrice. A scos cateva piese in care se lauda ce viata imbelsugata are, iar apoi a disparut cat ai pocni din degete. Probabil v-ati gandi ca i s-au terminat banii si nu a mai avut cu ce sa iasa la inaintare. Gresit. Fizz si-a pastrat aceeasi atitudine. Co ...