Il strig pe bunicu

banc



El: Dacă te ating, ce faci?

Ea: Îl strig pe bunicu…

El: Dacă te sărut, ce faci?

Ea: Îl strig pe bunicu…

El: Dacă te dezbrac, ce faci?

Ea: Îl strig pe bunicu… El:

Dar de ce tocmai pe bunicu?

Ea: E surd!

Citeste si:

O femeie isi trezeste sotul la ora 2 dimineata, spunand:

– Repede, sa-mi spui cine a castigat Liga Campionilor in 2015!

– Barcelona, raspunde sotul mormaind.

– Ce echipa este pe primul loc in Premier League?

– Manchester City.

– Cine a inscris cel mai mare numar de goluri la Campionatul Mondial?

– Klose.

– Cate?

– 16 goluri.

– Cand a fost ultima data cand Liverpool a castigat titlul in Anglia?

– 1990…Ce se intampla, draga mea?

– Ieri a fost ziua mea de nastere, nenorocitule!

-----

Vine sotul noaptea tarziu acasa.

Se dezbraca si se aseaza-n pat langa nevasta.

Dragastos incepe s-o mangaie.

Sotia :

– Te rog, sa o lasam pe alta data. Acum ma doare capul.

– Mai sa fie!!! In seara acesta, toate sunteti bolnave?

---

Un tip se intoarce acasa beat mort, la trei dimineata.

Intra in dormitor si se culca langa sotie.

Pana sa adoarma numara picioarele ce ies de sub plapuma.

– 1, 2, 3, 4,…5, 6! Dar mai e cineva in patul meu!

Sare din pat, pentru a numara mai bine picioarele.

– 1, 2, 3, 4! Nu, totul e OK, suntem doar noi doi!

---

Doctorul:

– Mi-ati ascultat sfatul si ati dormit cu fereastra deschisa?

Pacientul:

– Da

Doctorul:

– Deci v-a disparut complet astmul de care sufereati?

Pacientul:

– Nu, dar mi-au disparut iPad-ul, televizorul, frigiderul si laptopul.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.