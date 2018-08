Il suspenda pe Klaus Iohannis?

In tara in care presedintele a fost suspendat de doua ori pana acum, traumatisme politice si sociale de proportii cu cicatrici pe masura, nu e nicio mirare ca tema suspendarii este mereu una de actualitate, ca un fel de zombie care bantuie viata politica. Din nou Liviu Dragnea a ridicat tema in recenta descindere in sufrageria sa de la Antena 3, declarandu-se hotarat sa treaca la suspendare, daca ar fi de acord si Calin Popescu Tariceanu.