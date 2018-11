Ilan Laufer si-a postat certificatul de nastere pe Facebook: Sunt roman. Am avut o reactie la cald

Ilan Laufer2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ilan Laufer care l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis de antisemitisim dupa ce presedintele a refuzat sa-l numeasca la sefia Ministerului Dezvoltarii si-a postat certificatul de nastere pe . Gestul sau vine in contextul in care in presa au aparut zvonuri potrivit carora Ilan Laufer s-ar fi nascut in Israel, in timp ce el spunea ca s-a nascut in Bucuresti, la Maternitatea Polizu. ”Avand in vedere acuzatiile eronate referitoare la faptul ca nu am fost nascut in Romania, tin sa precizez urmatoarele: sunt nascut in Romania, sunt roman si simt romaneste. Fac parte dintr-o etnie cu o profunda constientizare si incarcatura istorica, evreii fiind un popor care a fost sensibilizat de-a lungul timpulu ...