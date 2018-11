Ilieșiu: „Mulți ma someaza sa demisionez din PSD pentru a ma delimita de „cancerul PSD și al Romaniei – Liviu Dragnea”

Director din Tel Drum, dupa aparitia valizei: Daca datele sunt adevarate, atunci e cineva din interior Directorul adjunct al companiei Tel Drum, Florea Nedea, declara despre valiza cu informatii din interiorul corporatiei ca daca datele sunt adevarate, atunci nu poate veni decat de la cineva din Tel Drum, care a avut acces la documente si fotografii.

Darren Cahill face o declaratie superba despre Simona Halep: Motivul pentru care se trezeste fericit in fiecare dimineata Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a facut o declaratie superba despre sportiva noastra.

Adio mașini diesel! Vestea este data de Comisarul european Posesorii de maşini pe motorină au primit o veste cruntă! Comisarul european pentru piaţă internă şi industrie, Elzbieta ...

Noi detalii in cazul avionului Lion Air, prabușit in Indonezia! Cea de-a doua caseta neagra a fost localizata Anchetatorii au preluat datele orare de la recorderul de zbor al avionului Lion Air care s-a prăbușit în mod misterios și a ucis 189 de persoane. Autoritățile indoneziene au extins căutarea victimelor și a resturilor pe mare, după ce timp de 69 de ore s-a așteptat descărcarea datelor. Autoritățile au găsit cutia neagră, joi, într-o

Schimbare brusca a vremii! Cum arata prognoza pentru aceasta saptamana Prima parte a lunii noiembrie aduce o vreme deosebit de caldă, cu temperaturi mai mari decât cele obişnuite pentru aceas ...

Caz incredibil de grav in Constanța! Un chirurg a uitat doua foarfece in abdomenul unui pacient Directorul medical al Spitalului Militar din Constanța, Gheorghe Ștefan, este acuzat că a uitat două perechi de foarfece în burta unei femei, scrie libertatea.ro. O femeie din Constanţa în vârstă de 61 de ani s-a internat la Spitalul Militar pe data de 18 octombrie 2012. Pacienta a fost operată laparoscopic pentru eliminarea vezicii biliare. După

Dan Alexa nu recunoaște supremația „Regelui": „ Viitorul nu ne-a surprins cu nimic!" Suspendat după ce a fost eliminat în prelungirile partidei din optimile de finală ale Cupei României cu FCSB, scor 2-1, Dan Alexa a asistat de pe margine la înfrângerea pe care elevii săi au suferit-o la limită pe final de meci pe teren porpriu în fața Viitorului, scor 2-1. La finalul confruntării, Alexa a spus

Dosarul Dragnea, amanat pentru 3 decembrie Înalta Curte de Casaţie si Justiţie a amânat, luni, judecarea dosarului DGASPC Teleorman, în care preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat în prima instanţă la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Gabriela ...

Adrian Tutuianu: Nu plec din PSD, colegii ma sustin Senatorul PSD Adrian Ţuţuianu a declarat luni că nu va pleca din PSD, chiar dacă va fi dat afară de preşedintele partidului, şi a adăugat că are sprijinul colegilor din organizaţia Dâmboviţa şi celor care au semnat scrisoarea împotriva lui Liviu Dragnea. Întrebat la Parlament dacă este adevărat c ...