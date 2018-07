Ilie Micolov la cutite cu Elena Ceausescu. Sotia lui Nicolae Ceausescu a comandat excluderea cantaretului din breasla. Motivul este incredibil

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Celebrul cantaret cunoscut pentru melodia "Dragoste la prima vedere" s-a stins din viata, astazi. Pe langa faptul ca a fost parasit de familie si uitat de colegii de breasla , cantaretul a trecut prin momente grele in cariera si din cauza Elenei Ceausescu. Fost hocheist si motociclist, dar mai ales vanator, pasiune neascunsa ce le-a provocat mari emotii artistilor cu care pleca in turnee, Ilie Micolov a fugit in Germania inainte de Revolutie, dupa ce Elena Ceausescu a comandat in 87 excluderea cantaretului din zona, deoarece artistul a refuzat sa cante la ziua ei de nastere. Ilie Micolov a ales sa se reintoarca in tara sa, mutare dezaprobata sotia si fata sa, care au ales sa ramana in Germania. ...