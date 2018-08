Ilie Nastase a comis-o din nou. A vorbit despre adversara Mihaelei Buzarnescu: "Am vazut-o pe asta, arata asa... ca un barbat"

Ilie Nastase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ilie Nastase a comis o noua gafa de zile mari, de aceasta data in direct la o emisiune televizata. Fostul mare jucator a jignit-o pe adversara Mihaelei Buzarnescu din finala de la San Jose. Dupa ce a intrat intr-o serie de polemici cu Serena Williams, facand consideratii despre fiica acesteia, dar si despre modul in care marea campioana din SUA arata, cel poreclit "Nasty" a avut din nou declaratii nefericite. In direct, Nastase a vorbit despre Maria Sakkari, cea care va juca in finala de la San Jose cu "Miki" Buzarnescu. "Am vazut-o pe asta, arata asa...e mai masculina, nu stiu ce e, dar arata cam ca un barbat, asa. Fizic arata...se pregateste fizic, mai masculin, dar e stangac ...