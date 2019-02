Ilie Nastase a recunoscut acuzatiile si va munci in folosul comunitatii

Ilie Nastase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul tenismen Ilie Nastase a recunoscut acuzatiile in procesul in care era acuzat de refuzul de a se supune la recoltarea de probe biologice si conducerea unui vehicul pe drumurile publice, desi avea permisul suspendat. Ilie Nastase a transmis ca regreta profund faptele si ca accepta sa munceasca in folosul comunitatii. Toate acestea, in schimbul judecarii prin procedura simplificata si a amanarii executarii pedepsei. Astfel, va ramane cu cazierul nepatat. Si acuzarea, si apararea au fost de acord ca nu este un caz sa se ajunga la trimiterea in spatele gratiilor. El risca pana la 6 ani de inchisoare, daca era gasit vinovat. Sentinta in acest caz va fi data peste doua saptamani. Daca ...