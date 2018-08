Ilie Nastase, din nou in centrul unui scandal. Este acuzat de FURT

Ilie Nastase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ilie Nastase nu prea are parte de o imagine buna in media, parca se simte atras si la randul sau atrage scandalul. Chiar si asa, a fost, este si va fi unul dintre cei mai iubiti romani... Ilie Nastase este acuzat de cea mai recenta dinre sotiile sale, Brigitte, ca a intrat abuziv in locuinta in care femeia se mutase dupa despartire si ca i-ar fi furat genti si pantofi. Aflata in vacanta, in strainatate, Brigitte a sunat la 112 si a reclamat presupusa spargere. Ingrijitoarea filipineza a casei in care s-a mutat de cateva luni Brigitte spune ca fostul sportiv ar fi intrat in vila pe fereastra, dupa ce a constatat ca usa e inchisa. “I-am spus: domnule, va rog, nu mergeti in dormitor ca nu est ...