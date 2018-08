Ilinca Vandici arunca bomba! ”S-a speculat la un moment dat ca m-am combinat cu Adi Cristescu…”

În jurul orei 12:30, un tânăr, de 25 de ani, a condus un autoturism pe DN 39, în afara localității Agigea, dinspre Agigea către Constanța, în banda nr 2 și, ajungand în dreptul Dedeman, din cauza nepastrării unei distanțe de sigurantă, a intrat in coliziune față-spate c ...

Primaria Capitalei trimite in vacanta in Grecia 1.000 de pensionari bucuresteni, in cadrul primei editii a Taberei Cultural-Educative in aceasta tara.