Ilinca Vandici și Vladimir Draghia vor prezenta “Fan Arena”, o emisiunea dedicata fanilor “Exatlon”

Vladimir Draghia si Ilinca Vandici vor prezenta impreuna, in aceasta toamna, la Kanal D, „Fan Arena”, o emisiune care vine in intampinarea milioanelor de romani care urmaresc „Exatlon” cu sufletul la gura si care isi doresc sa afle cat mai multe detalii despre ce se intampla in Republica Dominicana, cu concurentii lor favoriti. Materiale in […]

The post Ilinca Vandici și Vladimir Drăghia vor prezenta “Fan Arena”, o emisiunea dedicată fanilor “Exatlon” appeared first on Cancan.ro.