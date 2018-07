Imagini apocaliptice pe litoralul Marii Negre! Vremea este una extrema - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Turistii care se afla pe litoralul romanesc in aceste zile au parte de emotii prin care e greu de crezut ca le-au mai trait. Marea Neagra a fost scena unor fenomene extreme in ultima perioada. Dupa ce in urma cu doua zile o furtuna violenta a pus stapanire pe litoralul romanesc, in urma careia vantul puternic a aruncat baldachinele si saltele in apa, turistii de la Marea Neagra au fost martorii unor noi secvente tulburatoare. Imagini apocaliptice la Constanta! Turistii s-au panicat cand au vazut furtuna - VIDEO O tornada s-a format in largul marii, dar relativ aproape de tarmul marii, specialistii avertizand asupra acestor fenomene. Imaginile facute publice de meteoplus sunt graitorare. Daca ti-a placut articolul, ...