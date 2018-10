Imagini cu burtica de graviduta a fostei asistente de la ”Acces Direct”

In urma cu cativa ani, fosta asistenta de la ”Acces Direct” a renuntat sa mai apara pe micul ecran si s-a dedicat in totalitate familiei. Dupa ce si-a pus propria afacere pe picioare si si-a unit destinul cu barbatul visurilor ei, fiica celui supranumit ”Spaima loteriei” se pregateste pentru cel mai important rol din viata… acela de mama.

Zilele trecute, paparazzi au intalnit-o pe Raluca Ropotan, fosta Ogica, in zona de nord a Capitalei, acolo unde viitoare mamica s-a dus sa se rasfete la un salon de infrumusetare.

Dupa ce a coborat din masina sotului ei, Adrian Ropotan, fostul star al echipei din Stefan cel Mare, fiica celui supranumit ”Spaima loteriei” a decis sa faca putina miscare pana la salonul unde urma sa fie tratata ca o adevarata printesa. Imbracata lejer – cu o pereche de pantaloni mulati, o bluza neagra care ii scotea in evidenta burtica de graviduta si cu privirea ascunsa sub o pereche de ochelari – fosta asistenta de la ”Acces Direct” s-a indreptat cu pasi marunti spre salonul cu pricina. Chiar daca se afla in a saptea luna de sarcina, Raluca Ogica arata ca este intr-o forma fizica de invidiat

