Imagini cu prapadul din Italia! Este cod rosu de furtuni devastatoare! - VIDEO

Au fost imagini de groaza in Italia! Au murit oameni, iar distrugerile sunt uriase. A fost rupere de nori in Italia. Arborii au fost smulsi din radacini la Terracina, iar in Viale della Vittoria, un copac a cazut pe o masina, in trafic, omorand un barbat si ranind grav un altul. Apa a atins o adancime de 156 cm la Venetia, iar Piazza San Marco este inchisa, turistii fiind sfatuiti sa evite zona. Mai multe drumuri au fost inundate si numeroase scoli inchise luni pe teritoriul Italiei, din cauza rafalelor de vant cu viteze de pana la 100 km/h, precipitatiilor abundente si valurilor inalte, potrivit AFP. Citeste si: Furtuni devastatoare in Italia. La Venetia apa depaseste in unele zone 1 ...