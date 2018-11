Imagini cu puternic impact emotional! Accident ingrozitor surprins live pe Facebook! Soferul unui BMW circula cu o viteza de 220 km/h - VIDEO

accident live mures google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Accident live pe , noaptea trecuta, la 220 de km/h, pe o sosea din Mures. Doi tineri au ajuns de urgenta la spital dupa ce s-au rasturnat cu un BMW in timp ce transmiteau imagini in direct pe reteaua de socializare. Totul s-a intamplat, noaptea trecuta, in jurul orei 21.00, intre localitatile Gurghiu si Ibanesti din judetul Mures. Soferul unui BMW, un tanar de 23 de ani, se afla in masina alaturi de un prieten in varsta de 20 de ani. Pasagerul transmitea live pe pentru a le arata prietenilor cum merg cu peste 200 de km/h. Pe imaginile transmise pe reteaua de socializare se poate observa cum cei doi asculta muzica si circula cu o viteza de aproximativ 220 de km/h. Accident live pe la Gurghiu in ...