Imagini cu un puternic impact emotional! Accident INGROZITOR la Iasi! Un copil a murit strivit de rotile unei dube, iar altul se zbate intre viata si moarte! FOTO, VIDEO

• Accident ingrozitor la Iasi • Doi copii au intrat sub rotile unei dube, iar in urma impactului micutii au intrat direct in coma • Desi medicii au depus eforturi supraomenesti, au fost nevoiti sa declare decesul unuia dintre ei • Soferul autoutilitarei a spus ca nu i-a observat pe micuti si ca nu a putut face nimic pentru a evita impactul • Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere si vatamare corporala din culpa si continua cercetarile pentru stabilirea intregii situatii de fapt Ultima saptamana de vacanta s-a terminat cum nu se putea mai rau pentru doi micuti din Iasi. Copiii, de 9 si de 7 ani, se jucau pe un drum satesc din comuna Ciurea. Ambii s-au urcat p ...