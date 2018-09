Horoscop 16 septembrie. Zodia Balanta e sub avertizare. Ce i se intampla Horoscopul din 16 septembrie va recomanda sa clarificati toate situatiile cu calm si judecata rece. Zodia Balanta e dire...

UPDATE. Imagini de la eveniment: Accident rutier pe strada Theodor Burada din Constanta. Un taxi s-a rasturnat. Patru victime (galerie foto+video) Un accident rutier a avut loc în această seară pe strada Theodor Burada din Constanţa. Din primele informaţii un taxi s-a răsturnat după impactul cu un autoturism Volkswagen înmatriculat în Vaslui. Patru persoane au fost rănite: şoferul de la taxi, două pasa ...

Rachete israeliene au lovit aeroportul din Damasc Rachete israeliene au vizat sâmbătă aeroportul internaţional din Damasc, declanşând răspunsul apărării antiaeriene siriene, a informat agenţia oficială de presă Sana. Citește mai departe...

Rachete israeliene au lovit aeroportul din Damasc Rachete israeliene au vizat sambata aeroportul international din Damasc, declansand raspunsul apararii antiaeriene siriene, a informat agentia oficiala de presa Sana.

Tudorel Toader, intalniri cu presedintii curtilor de apel si cu procurorii cu functii de conducere Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, sâmbătă, că se va întâlni cu preşedinţii curţilor de apel, urmând a participa, în 28 septembrie, la adunarea acestora, care va avea loc la Suceava. Citește mai departe...

Dua Lipa, ingrozita. Au fost tarați afara de la un concert din Shanghai Dua Lipa a făcut o declarație în care își arăta indignarea după ce fanii ei au fost îndepărtați cu forța de la concertul din Shanghai, miercuri. Citește mai departe...

Incident pe Varful Caraiman, din Munții Bucegi. Principesei Margareta i sa facut rau Principesa Margareta, custodele coroanei, care a urcat pe jos, sâmbătă, la Crucea de pe Caraiaman, s-a simţit rău în timpul ceremoniilor organizate cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la inaugurarea monumentului ridicat cu sprijinul Casei Regale. Citește mai departe...

Nicu Gheara și Mircea Lucescu, chef de pomina cu lautari CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, va prezintă, în exclusivitate, filmări nemaivăzute cu Nicu Gheară și cu Mircea Lucescu, la un chef de pomină, cu lăutari. Imaginile sunt realizate acum două decenii, imediat după ce alb-vișiniii au cucerit un trofeu. (Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!) George Copos a intrat în istorie. Cu Rapid. […] The post Nicu Gheară și Mircea Lucescu, chef de pomină cu lăutari appeared first on Cancan.ro.

Celebrul designer Razvan Ciobanu se afla intr-o situație-limita: ”E falit!” Unul dintre cei mai renumiți designeri de la noi din țară se află într-o situație fără precedent. Răzvan Ciobanu ar fi ajuns la fundul sacului.(Cât câștigi dacă faci videochat?) Afacerile fostului jurat de la ”Bravo, ai stil!” ar fi în colaps, iar creditorii ar fi început să exercite presiuni asupra lui. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN […] The post Celebrul designer Răzvan Ciobanu se află într-o situație-limită: ”E falit!” appeared first on Cancan.ro.