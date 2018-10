Imagini de la eveniment: Anghel Iordanescu, prezent, astazi, la Constanta, in programul "MasterClass FC Farul" (galerie foto)

Prima sesiune oficială a programului "MasterClass FC Farul Constanta", demarat de SSC Farul, îl are invitat astăzi pe celebrul antrenor Anghel Iordănescu, de numele căruia se leagă mari succese la fotbalului românesc.Desemnat "antrenorul roman al secolului XX", Iordănescu s-a intalnit, in sala Remus Opreanu de la Consiliul Județean Constanta, cu antrenori, profesori de educație fizică, studenți si fotbalisti din Constanta, cărora le-a împărtășit din experienta sa.La întrunire au venit și reprezentanți ai Direcției județene pentru Sport și Tineret Constanta si ai Asociației Județene de Fotbal Constanta.Anghel Iordănescu îl are alături la această acțiune pe Ciprian Marica (finantatorul SSC Farul), fost elev de-al său de la echipa nationala, cel care l-a invitat pe "General" la această sesiune."MasterClass FC Farul este un program dedicat oamenilor de sport din Constanta, prin care ne propunem să organizăm o serie de evenimente ce au ca scop principal schimbul de experienta cu profesioniști de top din fotbalul românesc și internațional. L-am invitat pe Anghel Iordănescu pentru a împărtăși auditoriului o parte din secretele care l-au ajutat să obțină rezultate fantastice cu multe generații de fotbaliști. Fotbalul constantean are o mare tradiție care ne onorează și ne obligă să muncim cu cea mai mare seriozitate pentru a o duce mai departe", a declarat Ciprian Marica.