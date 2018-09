Imagini de la eveniment: AS CS Farul a castigat la scor meciul din Liga a 4-a cu Portul Constanta (galerie foto + video)

Echipa de fotbal AS CS Farul Constanta, nou infiintata si care a demarat procedurile pentru a-si schimba numele in FC Farul (brand castigat la licitatie de fostul fotbalist Ciprian Marica), a castigat la scor, 6-0 (2-0), meciul de seniori de astăzi din deplasare cu Portul Constanta, contând pentru etapa a patra a Ligii a 4-a a județului Constanta.Golurile au fost marcate de Codescu (21), D. Zaharia (36), Pâslaru (58, din penalty), Lazăr (59, 90) si Curte (87).AS CS Farul (antrenori, Ion Constantinescu, Georges Mihai si Laurenţiu Gheorghe) a jucat cu: Tătar - M. Zamfir (74 Curte), Petrache, Marzavan, Ştefancu - Robu, C. Carabaş (61 M. Zaharia) - A. Cristea (58 Lazăr), Pâslaru, Codescu - D. Zaharia (cpt.) (76 Bleau).Portul (antrenori, Gabriel Dinică și Puiu Gârlea) a folosit jucatorii: Frunză - Cârnu, L. Croitoru (46 Colţea), Rizea, Teodorof - M. Cristea, Teleman (53 Mihalache) - Cearpaș (26 P. Anghel), Rotaru (55 Mocanu), Burghelia - Stoian (cpt.).Ambele echipe au încheiat partida cu câte un jucător în minus, primind cartonaș roșu Stoian, de la Portul, în minutul 62, respectiv Ștefancu, de la AS CS Farul, în minutul 65.În meciul de juniori s-a impus Portul cu 2-1.