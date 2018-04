Imagini de la eveniment:Atmosfera de sarbatoare cu cantec si dans de Ziua Nationala a Greciei (galerie foto)

Antoniadis Anton Traian

Ziua Națională a Greciei este marcată, în această seară, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor printr-un spectacol special cu muzică și dans.Invitat special al evenimentului este apreciatul solist Ionuț Galani.Revoluția greacă sau Războiul de independență al Greciei (1821-1829), cum este cunoscut oficial, a fost declanșat de revoluționarii greci care au beneficiat într-o etapă mai târzie a ostilităților de sprijinul unor puteri europene.Declanșarea revoluției antiotomane a fost proclamată pe 25 martie 1821 la mănăstirea Agia Lavra de către arhiepiscopul de Patras, Germanos. Lozinca „Libertate sau moarte” a devenit simbolul revoluției, iar data de 25 martie a fost stabilită ca aniversare oficială a revoluției și este sărbătorită ca Ziua Națională a Greciei.Ca în fiecare an, cu ocazia zilei de 25 martie, Ziua Națională a Greciei, Comunitatea Elenă „Elpis” Constanța oferă constănțenilor un spectacol-eveniment, ce are loc pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța.: Întâlnirea s-a deschis cu intonarea imnului de stat al Greciei și imnul României.Președintele Comunității Elene din România, deputatul, le-a mulțumit tuturor celor prezenți în sala Casei de Cultură, menționând că acesta este "un an sfânt", amintind de anul Centenar 2018.Acest lucru a fost reiterat și de președintele Comunității Elene Elpis Constanța,În aplauzele publicului, pe scena și-a făcut apariția Ionuț Galani.Atmosfera creată de Galani este una de sărbătoare, iar sala îl acompaniază cu aplauze.: Recitalul luis-a încheiat, iar pe scena pe care se afla două coșuri cu flori în culorile drapelului național elen (alb și albastru), au urcat micii dansatori de la Elpis Micro., un nume de care se va mai auzi de acum înainte, după cum a spus prezentatoarea evenimentului, a urcat pe scena pentru a susține un micro recital.