Imagini de la eveniment. Candidat la presedintia FRF: Ionut Lupescu, discutii la Constanta cu cluburile de fotbal (galerie foto)

Din punctul meu de vedere, lupta pentru şefia Federaţiei este una corectă. Eu promovez dezbatarea pe idei, pe programe şi pe dezvoltarea fotbalului. Restul nu cred că depinde de mine. Important este că am plecat din ţară şi am avut întrevederi în aproximativ 25% din teritoriu. Am ajuns şi la Constanţa, să mă văd cu membrii afiliaţi şi să dezbatem. Să vedem ce idei se pot pune în practică. Oamenii sunt foarte receptivi, au iniţiative, doresc să vorbească despre fotbal şi despre proiecte. Sunt lucrurile care pe mine mă încântă cel mai mult. Numai aşa vom reuşi să implementăm proiecte adevărate pentru fotbal, pentru copii, futsal, fotbal feminin şi aşa mai departe, a declarat Ionuţ Lupescu.