Imagini de la eveniment. Constanta. Concertul prieteniei romano-turce, in prima seara a Festivalului International al Muzicii si Dansului (galerie foto)

”Romania și Turcia împărtășesc o istorie veche. Relațiile diplomatice economice și politice s-au dezvoltat datorită bunelor relații de vecinătate. Obiectivul este să dezvoltăm relațiile culturale dintre cele două țări. Azi acest concert este un exemplu pentru legătura dintre Turcia și România” - a precizat Seher Corju care a transmis felicitări și pentru centenar.

”Teatrul din Izmir este la fel ca orașul, al treilea pe țară ca mărime. Colectivul este compus din 500 de persoane și sper ca pe viitor să lucrăm mai des împreună” - a mai menționat Directorul Teatrului de Operă și Balet din Izmir care a ținut să îi mulțumească Danielei Vlădescu pentru ospitalitate.

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța găzduiește Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului care se derulează sub semnul Marii Uniri și are loc în perioada 26 octombrie - 25 noiembrie, fiind la a 44-a ediție.Programul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului Prima zi a festivalului, vineri, 26 octombrie, este închinată legăturii româno-turce, astfel că la ora 18.30 are loc „Concertul prieteniei româno-turce”, dirijat de Vladimir Lungu, avându-i drept soliști pe Aytul Buyuksarac, Burcin Savigne, Aydin Ușutuk, Cengiz Sayin din Turcia, dar și pe Nicoleta Ardelean, Laura Eftimie, Daniela Vlădescu și pe Răzvan Săraru, împreună cu Orchestra și Corul Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski”.În debutul spectacolului din această seară a vorbit Daniela Vlădescu, directorul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța care a vorbit cu emoție despre tot festivalul dar în special despre spectacolul din această seară care vrea sa strângă și mai mult legăturile dintre Turcia și România.Pe scenă a mai urcat și Seher Corju care le-a urat spectatorilor bun venit la concertul la împlinirea a 44 de ani.Directorul Teatrului de Operă și Balet din Izmir a transmis că seara aceasta este foarte importantă.