Imagini de la eveniment: Constanta. Senatorul Nicolae Moga, despre lucrarile pentru montarea conductelor in cadrul proiectului BRUA

Astăzi, în sala ovală a Prefecturii Constanța are loc o conferința de presă ce are ca temă extinderea rețelelor de alimentare cu gaze naturale in localitățile de pe litoralul Mării Negre.



În cadrul conferinţei participă președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, prefectul Dan Jeacă, senatorul Nicolae Moga, precum și primarii localităților Pecineaga, Techirghiol, Eforie şi 23 August.



Conferinţa este susţinută de senatorul Nicolae Moga.