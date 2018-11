Imagini de la eveniment: "Hai, tanculetule!". Avram Iancu a povestit la Constanta aventurile traite in marsul acvatic Sulina - Istanbul (galerie foto)

"Dedic această victorie românească sacrificiului de la Istanbul al lui Constantin Brâncoveanu și al fiilor săi. Am făcut un efort continuu, am întâmpinat multe dificultăți, dar toate pălesc în fața sacrificiului lui Brâncoveanu. În apele teritoriale românești, am avut probleme cu meduzele, pe care le vezi greu, apa fiind tulbure. Spre finalul cursei, apa a fost din ce în ce mai rece, în Bosfor avea temperatura de 15 grade. Am intrat în apele Bosforului de Ziua Națională a Turciei. În România, între Gura Portiței și Constanța am întâlnit în apă delfini. Cazinoul se vede foarte frumos de pe apă, păcat că e o ruină, ceea ce a știrbit puțin în plăcerea de a-l privi. În timpul cursei, am avut și momente în care m-a cuprins deznădejdea. Vremea urâtă m-a forțat să stau pe loc zece zile, răbdarea mi-a fost pusă la încercare. Am înotat efectiv în acest marș acvatic 50 de zile. Îi mulțumesc echipei mele care m-a ajutat", a spus, printre altele, Avram Iancu.