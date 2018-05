Imagini de la eveniment:Liviu Popa, directorul general RADET, despre distributia pe orizontala si contorizarea individuala a apei calde (galerie foto)

Membrii Asociației de Proprietari bloc MF3 prezintă în aceste momente, la sediul din strada Mircea cel Bătrân nr. 88 bloc MF3 parter, beneficiile obținute prin utilizarea timp de un an de zile a instalației de distribuție pe orizontală a energiei termice cu contorizarea consumurilor la nivel de apartament.În cadrul evenimentului sunt prezentate avantajele utilizării acestei soluții tehnice: creșterea calității serviciului de furnizare a căldurii și a apei calde, față de celelalte soluții alternative, gestionarea costurilor prin reducerea consumurilor de energie termică și apă, posibilitatea gestionării consumului la nivel de apartament și asigurarea unei independențe față de ceilalți consumatori din bloc, menținerea calității aerului din vecinătatea imobilului în lipsa oricărei forme de emisii de noxe, siguranță în exploatare, etc.La eveniment participă reprezentanți ai firmelor Elsaco SA (furnizor de mijloace de măsurare) și RADET Constanța (furnizor de energie termică în sistem centralizat).Preocupaţi fiind de asigurarea unor servicii de calitate tuturor clienţilor pe care RADET îi deserveşte cu energie termică în municipiul Constanţa, RADET a identidicat şi a propus asociaţiilor de proprietari o soluţie tehnică care să le asigure un control individual asupra confortului termic şi asupra costurilor pentru asigurarea acestora.Soluţia propusă de RADET constă în schimbarea actualei distribuţii din blocurile de locuinţe, pe verticală, într-o distribuţie pe orizontală, care permite contorizarea individuală la uşa fiecprui apartament şi asigurarea apei calde de consum în regim continuu.RADET Constanţa împreună cu firma Vestra Industry, companie din grupul Elsaco SA, furnizoare de mijloace de măsurare, a realizat, la comanda Asociaţiei de Proprietari bloc MF 3, din strada Mircea cel Bătrân nr. 88, un astfel de proiect.După aproape un an de la punerea în funcţiune, RADET prezintă o situaţie comparativă a consumurilor realizate înainte şi după implementarea proiectului la acest bloc.Pentru a evidenţia rezultatele obţinute în urma implementării proiectului am ales pentru comparaţie două sezoane de furnizare încălzire succesive, de dinainte şi de după implementarea proiectului, respectiv sezonul de furnizare încălzire 2016-2017 şi sezonul furnizare încălzire 2017-2018.