Imagini de la eveniment:Luptatorii de la Oss Fighters, fata in fata la cantarul oficial. Supergala de la Constanta e vineri. One Star Security, organizator (galerie foto)

„Gala Oss Fighters vine în întâmpinarea luptătorilor constănţeni, oferindu-le o şansă reală de afirmare într-un cadru sportiv profesionist. Promovăm activ tinerele talente şi le oferim şansa să îşi îmbunătăţească performanţele, alături de luptători de calibru, reprezentanţi ai celor mai relevante cluburi sportive din România. La Gala Oss Fighters vor participa cei mai importanţi sportivi din România, Ungaria, Moldova, Marea Britanie şi Lituania. Ionel Crînguş, promotorul galei Oss Fighters, a pregătit un fight-card deosebit. Va lupta şi celebrul Bogdan Stoica, iar în vară vor veni şi Andrei Stoica şi, credem noi, şi Cătălin Moroşanu“, a declarat Marius Gheorghe.

Cântarul oficial şi tragerea la sorţi pentru turneul piramidal al categoriei 75 kg de la gala Oss Fighters au fost găzduite, astăzi, de un centru comercial din Constanţa.În afară de toţi sportivii participanţi la gala care va avea loc vineri, 20 aprilie, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, la evenimentul de astăzi au luat parte, printre alţii, Marius Gheorghe (preşedintele ACS Oss Constanţa, fondator al promoţiei şi al galei Oss Fighters şi manager general al One Star Security), Lucian Tudose (vicepreşedintele ACS Oss Constanţa, fondator al promoţiei şi al galei Oss Fighters), George Drăgan (preşedintele Asociaţiei Tomis Antidrog Constanţa şi organizator al galei Oss Fighters), Ionel Crînguş (preşedintele Asociaţiei Sportive Rebel Fighters şi promotorul Oss Fighters) sau Fritz Exenberg (preşedintele WKF).Nu au lipsit nici Andrei Stoica, Florin Mina, Marcel Jipeanu, Adrian Mihai, Ionuț Pucă, Daniel Mocanu, Octavian Gavra, Ionel Burduhos, Ciprian Sora, Iulian Strugariu, Răzvan Dancanet, Andrei Mircea sau Mihai Isop,Evenimentul de vineri este prima gală din calendarul anual de evenimente Oss Fighters.Organizată de ACS Oss Constanţa, One Star Security şi restaurantul Don Corleone, alături de partenerii lor, sub egida Federaţiei Române de Kempo, gala Oss Fighters anunţă un spectacol deosebit, nume mari ale sportului de contact urmând a urca în ring la Sala Sporturilor.Gala de vineri va cuprinde partide de înalt nivel, pe regulament de K-1. Atracţia va fi turneul piramidal la categoria 75 kg, iar un alt moment important va fi meciul în care se pune în joc centura mondială WKF la categoria semigrea (88,2 kg). În total se vor disputa 18 meciuri explozive.Citește și: Supergală la Constanţa. One Star Security, organizator Marius Gheorghe - „Oss Fighters promovează tinerele talente, alături de luptători de calibru“ (galerie foto)