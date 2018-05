Imagini de la eveniment .Noul antrenor, Zvonko Sundovski, prezentat oficial la HC Dobrogea Sud Constanta (galerie foto)

"Zvonko este antrenorul cu care HCM a obținut cele mai mari performanțe. L-am dorit încă de la înființarea HC Dobrogea Sud, iar acum iată că am reușit să-l aducem. În acest sezon nu ne mai putem clasa în campionat decât maxim pe locul cinci. În stagiunea viitoare vizăm parcursuri foarte bune în campionat (în care situarea pe podium e realizabilă), Cupa României și Cupa EHF. Am avut și acum un an foarte bun, cu două trofee majore câștigate. S-a uitat însă foarte repede câștigarea Cupei. Locul 5 în Liga Națională nu ar fi unul de care să ne bucurăm, dar nici dezamăgitor nu ar fi, țînând cont de valoarea campionatului", a spus Ionuț Stănescu.

"M-am întors la Constanța pentru a face iar performanță. Ne propunem tot timpul locul întâi și o clasare cât mai sus în cupele europene. Lotul e foarte bun și poate obține mai mult ca acum", a arătat și Zvonko Sundovski.

Noul antrenor principal al echipei masculine de handbal HC Dobrogea Sud Constanța, Zvonko Sundovski, a fost prezentat astăzi oficial într-o conferință de presă la care a participat și Ionuț Stănescu, președintele clubului.Sundovski, care a antrenat o perioada și HCM Constanța, a semnat un contract până în 2020 și îl va avea că secund pe Marko Isakovic.HC Dobrogea Sud a operat și trei transferuri, înregimentându-i pe Viachaslav Saldatsenka (portar), Irakli Chikovani (inter stânga) și Marius Mocanu (pivot). Echipa s-a despărțit de portarul Dane Sijan și de pivotul Dragoș Soare.