Imagini de la eveniment: O noua editie a targului national Expoagroutil, deschisa azi la Constanta (galerie foto)

În aceste momente, în spaţiul exterior al centrului VIVO! Constanţa, are loc cea de-a XXVI-a ediţie a Târgului EXPOAGROUTIL, târg naţional, cu participare internaţionala, în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. Evenimentul este organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, în parteneriat cu Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Constanţa.Târgul Expoagroutil va fi deschis în perioada 03 – 06 mai 2018.În cadrul evenimentului sunt prezenţi, preşedinte CCIR şi Preşedinte al Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa,, directorul CCINA Constanţa, primarul municipiului Constanţa,, primarul comunei Cumpăna,La eveniment este aşteptat şiministrul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale şi au confirmat participarea Ambasadorul Republicii Cehe si cel al Republicii Belarus, precum şi alte oficialitati.Evenimentul beneficiază de o prezenta masiva a producatorilor şi distribuitorilor de utilaje si inputuri agricole, dar si de material saditor,produse traditionale si viti-vinicole,finantari,asigurari,etc,acest lucru demonstrand faptul ca aceasta manifestare a devenit, pe an ce trece, una din cele mai mari din tara,iar Dobrogea este un punct deosebit de important pe harta tarii, in acest domeniu.Manifestarea expoziţională EXPOAGROUTIL – ediţia a XXVI-a va putea fi vizitată zilnic, între orele 10.00 - 19.00 (03-05 mai) şi între orele 10.00 – 14.00 (06 mai).