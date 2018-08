Imagini de la eveniment. Spectacol pe mare la Constanta. Marinarii militari se pregatesc pentru Ziua Marinei Romane (galerie foto + video)

Simona Halep, deranjata de romanii care au strigat „M..e PSD” in timpul meciului! Tenismena le-a transmis un mesaj dur: „Vreau sa le spun doua cuvinte” Simona Halep a câștigat duminică (12 august) finala turneului de categorie Premier 5 de la Montreal, după ce a învins-o pe Sloane Stephens (SUA), locul 3 WTA, în trei seturi, 7-6, 3-6, 6-4. Tenismena a fost deranjată în timpul partidei de mai mulți spectatori români au strigat „M..e PSD”. În declarația de la finalul partidei, […] The post Simona Halep, deranjată de românii care au strigat „M..e PSD” în timpul meciului! Tenismena le-a transmis un mesaj dur: „Vreau să le spun două cuvinte” appeared first on Cancan.ro.

Accident grav la un festival din Spania! Peste 130 de persoane au fost ranite Peste 130 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care patru fiind rănite grav, în urma prăbușirii unei secțiuni a unei platforme din lemn în timpul unui festival de sporturi urbane și muzică la Vigo, în nord-vestul Spaniei, informează site-ul postului BBC News. Unele persoane aflate pe platforma din lemn au căzut în […]

Bataie la piscina hotelului Radisson Blu din Capitala! Un grup de evrei și arabi s-au incaierat, dupa ce o sticla cu apa a fost varsata pe o fata Trei israelieni au fost reținuți vineri de organele de poliție, după ce s-au bătut la piscina unui hotel celebru din București. Imaginile șocante cu întreaga încăierare, în care se aruncă cu scaune, au devenit vireale pe rețelele de socializare. Potrivit unor martori, un grup de evrei şi un grup de arabi, toţi cetăţeni israelieni, s-au […]

Stephan Pelger, batut crunt și jefuit la Cannes: „Sunt recunoscator ca am supraviețuit dupa aceasta tentativa de crima" Stephan Pelger a trecut prin clipe cumplite la Cannes, în weekendul ce tocmai a trecut. Designerul a povestit totul despre acest incident pe pagina lui de Facebook. Acesta a fost bătut și lăsat într-o baltă de sânge, după ce a fost jefuit de două femei, în timp ce se întorcea dintr-un club. Stephan Pelger se […]

Hunedoara: Protest spontan la termocentrala Mintia; se solicita prezenta vicepremierului Viorel Stefan Aproximativ o sută de angajaţi ai termocentralei Mintia au declanşat luni dimineaţa un protest spontan, în curtea întreprinderii, nemulţumiţi de informaţiile potrivit cărora producătorul de energie ar urma să funcţioneze, în viitor, doar cu un grup energetic, care va folosi numai gaz metan. La pr ...

Victorie la scor de neprezentare pentru PSG in prima etapa din Ligue 1! Campioana en-titre a Franței, PSG, a început în forță noul sezon competițional din Hexagon. În prima etapă a acestui sezon de Ligue 1, PSG a învins cu scorul de 3-0 formație Caen. Cu starul brazilian Neymar jr. în mare poftă de joc, PSG a câștigat fără emoții duelul cu Caane spre satisfacția tehnicianului german Thomas […]

Pariurile zilei: Caștiguri consistente sambata și duminica! Pornim in forța intr-o noua saptamana » Luni, 10 selecții! Am avut parte de un weekend pe cinste, în cadrul căruia am înregistrat nu mai puțin de 14 pronosticuri corecte. Bilanțul de senzație a venit în ziua de duminică, atunci când nouă dintre cele zece propuneri au fost "înverzite", aducându-ne un profit considerabil. Ponturile câștigătoare ale weekend-ului: Sâmbătă: CEARA – ATLETICO PR SUB 2.5 GOLURI […]

Protest la Termocentrala Mintia. Oamenii ameninta ca vor bloca un drum Zeci de salariaţi ai Termocentralei Mintia, judeţul Hunedoara, protestează luni dimineaţă, nemulţumiţi că nu au fost plătite contribuţiile sociale de către angajator, deşi acestea ar fi fost reţinute din salariu. Oamenii vor să blocheze o şosea, potrivit unui lider de sindicat.

O carte pe zi: "Downshifting", de Alexandru Done La sfârşitul săptămânii trecute am prezentat cartea care a câştigat Concursul de debut al Editurii Polirom. Astăzi vom prezenta cartea care a câştigat concursul de anul trecut şi care, ulterior, a primit şi premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România.