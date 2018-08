Imagini de la eveniment: SSC Farul intalneste Academica Clinceni la Calarasi. Antrenorul Ion Barbu are probleme de lot (galerie foto)

Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, nou promovata in Liga a 2-a, sustine sambata meciul din etapa a treia de campionat, intalnind, de la ora 11.00, Academica Clinceni.Meciul o are pe SSC Farul gazda si se disputa la Calarasi, echipa constanteana neputand folosi in continuare stadionul Farul.Intalnirea a fost prefatata astazi de antrenorul SSC Farul Ion Barbu si de jucatorii Doumbia, Ciprian Dombrovoschi si Georgian Păun.Partida e foarte importanta pentru noi. Intalnim o echipa bine pregatita, care are in lot mai multi tineri de la FCSB. Am lucrat saptamana aceasta sa eliminam greselile pe care le-am comis in partida cu UTA. Ne gandim doar la victorie. Mi se pare penibil ca intr-un oras asa mare precum Constanta sa nu se poata gasi o solutie ca o echipa de Liga a 2-a sa poata juca acasa. Se pare insa ca nu se vrea SSC Farul la Constanta, a declarat Ion Barbu.Tehnicianul constantean are probleme de lot pentru partida de la Calarasi, neputandu-se baza pe ambii stoperi titulari din meciul trecut, Roumadi si Frâncu, ambii confruntandu-se cu probleme medicale.