Imagini de la eveniment: SSC Farul, victorie cu Metalul Buzau. Progresul 1944 Spartac a castigat la Cernavoda (galerie foto)

SSC Farul Constanta si Progresul 1944 Spartac, primele doua clasate in seria a doua a Ligii a 3-a de fotbal si principalele candidate la promovare raman la egalitate de puncte si dupa etapa de astazi, in care au castigat meciurile disputate: SSC Farul 3-0 acasa cu Metalul Buzau, Progresul 1944 Spartac 2-1 in deplasare cu Axiopolis Cernavoda.