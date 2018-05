Imagini de la eveniment:Uniunea asociatiilor de proprietari Constanta, la raport. Florica Ganea "In 2017 multe asociatii s-au reafiliat la UAPC" (galerie foto)

Azi are loc şedinţa Uniunii judeţene a asociaţiilor de proprietari Constanţa. Preşedintele UAPC Constanţa, Florica Ganea, prezintă raportul de activitate pe anul 2017.Florica Ganea: "Activitatea anului 2017 a început sub semnul unor bune auspicii, resursele financiare necesare desfăşurării activităţii în condiţii normale fiind bune. Multe asociaţii au venit şi s-au reafiliat, plătind cotizaţia şi multe au apelat de-a lungul întregului an la prestăriile de servicii pe care Uniunea le-a pus la dispoziţia lor. Au fost create astfel premisele recâştigării încrederii membrilor asociaţi faţă de Uniune în realizarea obiectivelor prevăzute în statut- de sprijinire a asociaţiilor de proprietari afiliate în activităţile de administrare."În decursul anului 2017, UAPC a acordat consultări gratuite pentru asociaţiile din Constanţa şi a ajutat la înfiinţarea de noi asociaţii.La acestea de adaugă şi organizarea cursurilor pentru administratori dar şi desfăşurarea activităţii de cenzori pentru asociaţiile care nu au comisii de cenzori.Comisia de cenzori a reuşit să îmbunătăţească situaţia financiară a Uniunii, crescând disponibilitatile din conturile bancare.Îmbunătăţirea situaţiei financiare s-a realizat ca urmare a creşterii veniturilor şi diminuarii cheltuielilor.UAPC este singura din ţară care a reuşit să achiziţioneze imobilul sediu în care îşi desfăşoară activitatea."Considerăm că am făcut ce a fost posibil pentru ca Uniunea să funcţioneze în parametri normali astfel încât să fie capabilă să rezolve problemele cu care a fost sesizată, în interesul proprietarilor din asociaţii şi credem că prin votul acordat veţi confirma conducerea UAPC din anul 2017 de a-şi continua activitatea", a afirmat Florica Ganea.