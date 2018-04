Imagini de la fata locului. Vulcanizarile din Constanta si-au mutat activitatea in strada. Pietonii, in pericol (galerie foto)

Nesimţire mare pe mai multe străzi din municipiul Constanţa. Copii, bătrânii, mame cu cărucioare sunt nevoiţi să circule pe carosabil, în timp ce trotuarele sunt impracticabile din cauza maşinilor parcate la vulcanizări.De altfel, pe adresa de email a cotidianului ZIUA de Constanţa un cetăţean ne-a trimis o sesizare prin care îşi exprimă dezamăgirea profundă cu privire la modul în care arată unele străzi din municipiu. „De Paşte am venit în vizită la nişte prieteni din Constanţa şi am rămas profund dezamăgit de cum arată o locaţie din vecinătatea casei unde locuiesc aceştia. Poate ei s-au obişnuit cu mizeria făcută de agentul economic din vecinătate şi nu mai observă. Pentru mine a fost şocant să văd o grămadă de gunoaie şi de cauciucuri uzate depozitate pe domeniul public. Iar pe trotuar nu ai loc să treci din cauza acestor cauciucuri. Nici măcar de sfânta sărbătoare de Paşte nu au avut bunul-simţ să facă curat în jurul punctului lor de lucru! La fel era şi vara trecută, când am fost la Constanţa!“, ne-a semnalat cetăţeanul supărat.Am fost şi noi la faţa locului, pe strada Răchitaşi, unde am constatat că cele semnalate se adeveresc: mai multe cauciucuri sunt depozitate pe trotuar, iar pietonii sunt nevoiţi să meargă pe carosabil pentru a le ocoli.Mai mult, redactorii cotidianului ZIUA de Constanţa au fost pe mai multe străzi din municipiu (Atelierelor, Răchitaşi, Ion Raţiu, Oborului), unde au descoperit aceleaşi nereguli în zonele unde sunt amplasate vulcanizările. Angajaţii vulcanizărilor lucrează chiar pe trotuare, împiedicând, astfel, deplasarea pietonilor.Reprezentanţii Poliţiei Locale Constanţa ne-au comunicat că amenzile aplicate pentru activitatea economică, servicii de reparaţii auto (vulcanizare) pe domeniul public şi privat al municipiului au valoarea cuprinsă între 500 şi 1.000 de lei pentru societăţi comerciale şi între 400 şi 800 de lei pentru persoane fizice. Poliţiştii locali verifică, la sesizare sau din oficiu, astfel de practici, iar în urma controalelor, de cele mai multe ori, sunt aplicate zeci de amenzi.