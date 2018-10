Imagini de senzatie dintr-un imporant lacas de cult iesean. Mii de oameni sunt asteptati la sfintirea Bisericii Sf. Iulian din Tars - FOTO

Biserica Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mii de credinciosi sunt asteptati maine dimineata in zona campusului Tudor Vladimirescu, intre orele 08.30 si 12.00 la sfintirea bisericii "Sfântul Mucenic Iulian din Tars". Dupa mai multi ani in care lacasul de cult s-a aflat in constructie, s-a reusit finalizarea lucrarii, iar maine, 13 octomebrie, la primele ore ale diminetii se va oficia Liturghia prin care acest important lacas de cult din municipiul Iasi va fi sfintit. Citeste si: Zeci de oameni au ajuns la cortul SMURD amplasat in zona Mitropoliei! La Liturghie va participa IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, alaturi de parintele Florin Chirila, parohul Bisericii :Sf. iulian din ...