Imagini desprinse din filme! Un barbat i-a amenintat cu toporul pe mascati - VIDEO

Un barbat de 37 de ani din Ploiesti care a vrut sa omoare un politist a fost retinut pentru ultraj, dupa ce a fost audiat toata noaptea de 7 spre 8 august 2018. Acesta a fost dus in arestul Politiei de la Dambovita. Informatiile au fost confirmate oficial de Inspectoratul de Politie al judetului Prahova, informeaza ziarulincomod. Barbatul se numeste Catalin Mircea Grigore si este din Ploiesti. In cauza au fost audiati si politistii si jandarmii care au participat la actiunea de imobilizare a agresorului. Barbatul a iesit pe strada inarmat cu un cutit si un topor cu intentia de a omori un politist de la Sectia 2 Politia Ploiesti care il amendase cu cateva luni in urma. In urma cu aproximativ ...