Imagini dramatice! Un ciclist a suferit un stop cardiac la cursa Paris-Roubaix / VIDEO

Ciclistul belgian Michael Goolaerts a suferit un stop cardiac, duminică, în timpul cursei Paris-Roubaix. El a fost resuscitat şi transportat la spital cu elicopterul, relatează Le Figaro, potrivit news.ro.

Goolaerts a căzut violent la kilometrul 100 al cursei, în sectorul Briastre.

Medicii care însoţeau sportivii în cursă au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor. Sportivul a fost resuscitat, făcându-i-se masaj cardiac, iar apoi a fost transportat la spital.

Goolaerts, în vârstă de 23 de ani, este component al echipei Verandas Willems-Crelan.

