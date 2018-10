Imagini groaznice! Politist filmat in timp ce loveste o adolescenta de 14 ani cu pumnul - VIDEO

Adolescenta lovita de politist google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un clip video viral in care un politist loveste de doua ori cu pumnul o adolescenta pe care a arestat-o a scandalizat o comunitate din Florida, transmite CNN. Inregistrarea a fost publicata vinerea trecuta pe Instagram si s-a viralizat repede. In clip apare o adolescenta de 14 ani care este imobilizata de doi politisti, un barbat si o femeie. La un moment dat, barbatul o loveste pe tanara cu pumnul de doua ori in coaste, desi aceasta nu pare sa se opuna retinerii. „De ce o lovesti?”, se aude cineva strigand in inregistrare. Citeste si: Halucinant! Adolescenta de 15 ani rapita, batuta cu biciul si fortata sa intretina relatii intime pentru filmulete pornografice Depart ...