Imagini horror din Insulele Feroe! Satenii au ucis sute de balene! Apa oceanului a devenit rosie - VIDEO

Zeci de sateni dintr-o insula indepartata din Atlantic au participat la o vanatoare de balene, apa Oceanului facandu-se rosie dupa ce sute de balene au fost sacrificate. Practica, cunoscuta sub denumirea de "vanatoarea de balene", a adunat sute de sateni, printre care si copii cu varste incepand de la 5 ani. Aproximativ 180 de balene au fost sacrificate in urma ritualului. In fiecare vara, sute de balene sunt ucise in Insulele Feroe, un arhipelag danez localizat la sute de kilometri de coasta scotiana dintre Norvegia si Islanda. Vanatoarea de balene din Insulele Feroe dateaza de la sfarsitul secolului al XVI-lea, unde rezidentii vaneaza balene in ape mai putin adanci, scrie Daily Mail