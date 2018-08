Imagini IMPRESIONANTE! Furtuna spectaculoasa de nisip in Arizona - VIDEO

Furtuna nisip Arizona google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O furtuna masiva de nisip a lovit orasul american Phoenix, din statul Arizona, joi seara, reducand vizibilitatea la zero in unele zone, potrivit www.newsflare.com. De asemenea, s-au produs pene de curent, sute de locuitori ramanand in bezna. Din fericire, nu au fost victime. Furtuna de nisip a fost urmata de o ploaie puternica si de o furtuna cu fulgere si tunete, care a lovit aceeasi regiune. Mai multe case au fost afectate. Potrivit presei locale, Serviciul Meteorologic National a emis un avertisment sever in Phoenix si in orasele din apropiere, inclusiv Mesa, Chandler si Fountain Hills. Un avertisment furtuna a fost, de asemenea, in vigoare. Daca ti-a placut articolul, te ast ...