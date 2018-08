Imagini impresionante. Nava scoala Mircea a tranzitat Canalul Corint, pentru a doua oara in cateva luni (galerie foto-video)

”După decenii întregi în care N.Ş.Mircea nu a avut oportunitatea să-l traverseze iată că anul acesta s-a reuşit „dubla”. Oricum, frumuseţea locului nu poate fi negată. Foarte pe scurt, pentru cei care nu ştiu sau nu au timp să caute pe internet, Canalul Corint este un canal artificial care taie istmul Corint şi leagă Golful Saronic din Marea Egee de Golful Corint din Marea Ionică şi practic separă Peloponezul de restul Greciei continentale.

Canalul are 6,3 kilometri lungime iar noi l-am parcurs în aproximativ 45 de minute. Intrăm într-un canal foarte îngust cu lăţimea de 21 de metri (destul de puţin pentru o navă ca a noastră, de altfel pentru evitarea oricăror posibile incidente bărcile au fost retrase din exteriorul bordajului) şi cu pereţi aproape verticali săpaţi în piatră, cu straturile geologice clar vizibile şi înalţi de peste 50-60 de metri. Nava noastră are înălţimea maximă de 45 de metri iar la trecerea pe sub cele câteva poduri de deasupra canalului rămânea o distanţă confortabilă. Am navigat cu motor, fără a fi remorcaţi, pe o apă limpede, uşor verzuie, care are o adâncime maximă de opt metri. Trecerea pe lângă pereţii de stâncă la o distanţă atât de mică încât aveai impresia că îi poţi atinge cu mâna sau vegetaţia şi copacii din zonele mai joase din ambele borduri au rămas în memorie drept fundaluri incredibile pentru velierul nostru. Fotografiile şi filmările vorbesc de la sine” - se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Academiei Navale Române..