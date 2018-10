Imagini live din timpul cutremurului. Au fost surprinse de o camera de supraveghere

Cutremurul de sambata noaptea a fost surprins pe camerele de supraveghere. Un internaut a postat pe Facebook momentul in care s-a produs seismul.

La minutul 0.41 incepe sa se miste camera video montata pe un bloc. Clipul video a fost postat de pagina internautului Marin Adrian.

Tot el a postat un cli video in care se vede cum se misca paharele, pe masa.

Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a avut loc in Romania, in noaptea de sambata spre duminica, transmite INFP. Seismul s-a resimtit puternic si in Capitala.

„Atentie, in urma cu putin timp s-a produs un cutremur. Pastrati-va calmul, pot urma replici ale cutremurului'. Este mesajul transmis de ISU-Bucuresti, in urma seismului cu magnitudine de 5,7, care a fost resimtit si in Capitala.

