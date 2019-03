IMAGINI ȘOCANTE Cel puțin 66 de morți, dupa ce un feribot s-a scufundat: Cei mai mulți sunt femei și copii

Cel puțin 66 de persoane, inclusiv femei și copii au murit în urma scufundării unui feribot în apropiere de orașul Mosul din Irak, relatează BBC

Majoritatea celor aflați la bord erau femei și copii și nu au putut înota, a anunțat șeful agenției de Apărare Civilă din Mosul, scrie mediafax.ro.

Echipele de salvare lucrează pentru salvarea care se aflau la bordul feribotului pe râul Tigru în apropierea unei zone turistice.

Imaginile de pe rețelele de socializare online au arătat nava scufundată și oameni plutind în apă.

A ferry capsized in the Tigris River in Iraq's #Mosul at around 4 p.m. local time near an amusement park during Newroz celebrations. #TwitterKurds #Iraq pic.twitter.com/Lb8pgk4X4s

#mosul

This is a video capturing the tragic incident in #Mosul. It appears many children were on board the ferry when it sunk.pic.twitter.com/z8n41bZpZK