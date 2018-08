Imagini șocante de la accidentul din Suceava, unde o campioana la atletism a fost ucisa de șeful Direcției Silvice

Poliția Romana demonteaza știrile „fake news” despre blocarea intrarii mașinilor in Capitala O avalanșă de știri false au fost propagate în spațiul virtual, pe rețele de socializare sau la posturi de televiziune în preajma mitingului anunțat pentru ziua de vineri. Una dintre informațiile de tip „fake news” care circulă în media se referă la acțiuni ale poliției care blochează intrările în C ...

Accident grav pe DN7! Un mort și un ranit, dupa ce o autoutilitara și un microbuz s-au ciocnit violent ! Un şofer a murit într-un accident care s-a produs vineri pe DN 7 în judeţul Arad, la intrarea în Sâmbăteni, între un microbuz şi o autoutilitară.(CITEȘTE ȘI: MINISTRUL MUNCII, DESPRE NOUA LEGE A PENSIILOR: “15 ANI, DURATA MINIMĂ DE CONTRIBUȚII”. SCHIMBĂRILE MAJORE PREVĂZUTE DE PROIECTUL DE LEGE) Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad, în […] The post Accident grav pe DN7! Un mort și un rănit, după ce o autoutilitară și un microbuz s-au ciocnit violent ! appeared first on Cancan.ro.

Lucian Isar critica legea pensiilor: Strategia lui Dragnea nu e noua, asa proceda si Ceausescu EXCLUSIV Noua lege a pensiilor nu-i convinge pe analiştii economici, care spun că există mari probleme legate de sustenabilitate ...

Accident aviatic! Un elicopter cu noua persoane la bord s-a prabusit in centrul Japoniei Un elicopter al securităţii civile, cu nouă persoane la bord, s-a prăbuşit vineri în timpul unui zbor de antrenament într-o zonă montană din centrul Japoniei, a anunţat Ministerul nipon al Apărării, relatează AFP. Imaginile transmise de televiziuni au arătat epava aparatului înconjurată de copaci în prefectura Gunma, la nord-vest de Tokyo. “Am confirmat că este […] The post Accident aviatic! Un elicopter cu nouă persoane la bord s-a prăbuşit în centrul Japoniei appeared first on Cancan.ro.

Enzo Bettiza, jurnalistul italian care l-a intervievat pe Ceaușescu se destainuie Enzo Bettiza, jurnalist italian de 90 de ani, amintește într-un interviu în Corriere della Sera întâlnirile pe care le-a ...

Accident grav in Pipera! O mașina lovita de un TIR a ricoșat intr-un pieton! Victima se afla in stare foarte grava, iar in zona este pericol de explozie Accident grav în Capitală, vineri (10 august). Șoferul unui TIR nu s-a asigurat la schimbarea de sens și a lovit în plin un autoturism, pe Șoseaua Pipera-Tunari. Impactul a fost atât de violent încât mașina s-a răsturnat și a lovit o femeie aflată pe trotuar în acel moment. Din păcate, pietonul se află în stare […] The post Accident grav în Pipera! O mașină lovită de un TIR a ricoșat într-un pieton! Victima se află în stare foarte gravă, iar în zonă este pericol de explozie appeared first on Cancan.ro.

O femeie a nascut in toaleta unui fast-food, dupa ce a luat o supradoza de heroina Un bebeluş a fost descoperit într-o toaletă din restaurantul Burger King, din Ohio, după ce mama sa a fost găsită luând o supradoză de heroină, informează site-ul people.com. Femeia, Elizabeth D. Sanders, în vârstă de 26 de ani, se presupune că a intrat în baia fast food-ului şi a dat naştere copilului său într-una dintre […] The post O femeie a născut în toaleta unui fast-food, după ce a luat o supradoză de heroină appeared first on Cancan.ro.

Vladimir Putin a discutat cu Consiliul rus de Securitate despre sanctiunile impuse de Statele Unite Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat vineri cu Consiliul rus de Securitate despre sancţiunile impuse de Statele Unite şi posibile măsuri de retorsiune împotriva acestora, a declarat purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dimitri Peskov, relatează Reuters.

Crucea Rosie: Coreea de Nord se confrunta cu o criza alimentara, cu efecte potential catastrofale Un val de căldură din Coreea de Nord a dus la distrugerea culturilor de orez, porumb şi alte cereale "cu efecte potenţial catastrofale", a transmis vineri Federaţia Internaţională a Societăţilor Crucii Roşii şi Semilunii Roşii.