IMAGINI ȘOCANTE PRAPAD pe un Drum Național: Sunt CINCI victime, dupa ce un TIR și trei mașini s-au facut praf, iar circulația e BLOCATA

CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 2-1 in Liga 1, ultima partida a zilei din etapa cu numarul 13, ultima din turul sezonului regular, stagiunea 2018/2019.

In cazul in care iti doresti sa iti imbunatatesti performantele mentale, ceaiul bogat in antioxidanti este alegerea idea...