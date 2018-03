Imagini REVOLTATOARE surprinse intr-un spital din Romania! Un soarece a fost filmat in salonul

Soarece google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Imagini de groaza intr-un spital din Craiova! Un soarece a fost filmat chiar in salonul unui copil. Cel mic era internat in Sectia de Pediatrie de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din oras. Parintele lui a filmat rozatoarea care se plimba nestingherita, la doar cativa metri de patul unei fetite. In plus, barbatul spune ca nici nu se poate intra in baia din spital, fiindca mirosul de sobolani morti este izbitor. Filmul a fost postat pe o retea de socializare si a starnit indignare. Reprezentantii unitatii medicale spun ca nu au fost sesizati. Un incident asemanator ar fi fost semnalat totusi, acum doua luni, atunci cand s-a si repetat deratizarea. Acestia sustin ca, cel mai probabil ...