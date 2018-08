Imagini senzationale surprinse in Marea Britanie! Un puternic incendiu de mase plastice s-a transformat intr-o tornada de foc - VIDEO

Tornada de foc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pompierii din Derbyshire au surprins o "tornada de foc" in timp ce actionau sa lichideze un incendiu de la o fabrica de mase plastice din apropierea orasului Swadlincote. In imagini se poate observa cum un fuior de foc de aproximativ 15 metri se inalta spre cer, degajand un fum negru si gros, potrivit Fox News. Imaginile au ajuns virale pe retelele de socializare. Pompierii care au surprins fenomenul au scris, pe ca "in timp ce luptau impotriva flacarilor, au fost martorii unei tornade foc. Aerul rece patrunde prin partea superioara a fuiorului de foc, iar in combinaia cu aerul fierbinte rezulta acest fuior de foc, procesul fiind asemanator cu cel al formarii unei tornade clasice& ...