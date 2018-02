Imagini socante! Barbat ucis de o duba a mascatilor! Nu a mai avut nicio sansa de supravietuire - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pieton omorat de duba mascatilor in judetul Arges. Accidentul s-a petrecut in localitatea Merisani. Duba, cu politistii de la Actiuni Speciale Arges, se intorcea din misiune, iar intr-o intersectie, soferul a pierdut controlul volanului, iar masina a izbit un barbat care traversa neregulamentar. Barbatul de 57 de ani a fost grav ranit si a murit cateva ore mai tarziu, la Spitalul Judetean Arges. Politistii au deschis dosar penal pentru omor din culpa. sursa: digi24.ro CITESTE SI: Iata motivul pentru care celebra actrita de la PRO TV a fost ucisa! Este tragedie fara margini in familia actritei care a fost gasita moarta in apartamentul in care locuia. Anchetatorii ajunsi la fata locului au ramas fara cuvinte c ...