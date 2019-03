IMAGINI SOCANTE: Cel putin 66 de morti, dupa ce un feribot s-a scufundat - VIDEO

feribot scufundat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin 66 de persoane, inclusiv femei si copii, au murit in urma scufundarii unui feribot in apropiere de orasul Mosul din Irak, relateaza BBC. Majoritatea celor aflati la bord erau femei si copii si nu au putut inota, a anuntat seful agentiei de Aparare Civila din Mosul, scrie mediafax.ro. Echipele de salvare lucreaza pentru salvarea care se aflau la bordul feribotului pe raul Tigru in apropierea unei zone turistice. Imaginile de pe retelele de socializare online au aratat nava scufundata si oameni plutind in apa. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Video ...